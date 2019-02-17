Минское «Динамо» проиграло «Сочи» в последнем домашнем матче сезона

17 февраля минское «Динамо» провело заключительный домашний матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиге — против «Сочи» — и потерпело поражение 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).

Из-за массовых травм хозяева заявили на матч только 16 полевых игроков и ограничились тремя пятерками.

На матче присутствовало 11 341 зритель (заполняемость трибун — 75,2%).

Это поражение стало для динамовцев пятым подряд. До этого они уступили ЦСКА (0:3), «Локомотиву» (0:3), «Словану» (2:3) и рижскому «Динамо» (1:3).

Последние два матча регулярного чемпионата «Динамо» проведет 20 и 22 февраля на выезде — против «Витязя» и «Йокерита».

Вне зависимости от их исхода белорусская команда останется на предпоследнем 11-м месте в Западной конференции, отмечает БелаПАН.

В 60 встречах она набрала 40 очков (14 побед в основное время, 2 — по буллитам, 36 поражений в основное время, 6 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 111-173). Отставание от зоны плей-офф достигло 21 очка.