Беларусь заняла 13-е место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

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Команда Беларуси заняла 13-е место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.

За Беларусь бежали Анна Сола и Виктор Кривко. Белорусские биатлонисты избежали штрафных кругов, использовав 8 дополнительных патронов. Проигрыш победителю составил 1 мин. 56,2 секунды.

Эстафету выиграла Италия в составе Лукаса Хофера и Доротеи Вирер (0+6), второе место заняла Австрия – Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер (0+2).

Всего в эстафете приняли участие 22 команды, две из них были сняты с дистанции из-за проигрыша на круг.

Сегодня в Солт-Лейк-Сити также пройдет классическая смешанная эстафета. За Беларусь побегут Максим Воробей, Дмитрий Лозовский, Дарья Юркевич и Анна Сола.
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Тэги: биатлон Персона: Анна Сола Виктор Кривко Лукас Хофер Доротея Вирер Симон Эдер Лиза Симона Хаузер Город: Солт-Лейк-Сити

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