На понедельник объявлен желтый уровень опасности
В понедельник, 18 февраля, в Беларуси ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется.
По данным синоптиков, на отдельных участках дорог гололедица (в связи с этим объявлен желтый уровень опасности).
Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха -2..+3°С, по западу +4..+6°С.
В столице без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый.
Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения:
- утром 0..-2°С;
- днем +1..+3°С;
- вечером -1..+1°С.