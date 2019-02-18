На понедельник объявлен желтый уровень опасности

В понедельник, 18 февраля, в Беларуси ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется.

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По данным синоптиков, на отдельных участках дорог гололедица (в связи с этим объявлен желтый уровень опасности).

Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха -2..+3°С, по западу +4..+6°С.

В столице без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый.

Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения: