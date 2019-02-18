На понедельник объявлен желтый уровень опасности

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В понедельник, 18 февраля, в Беларуси ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется.

Фото pixabay.com

По данным синоптиков, на отдельных участках дорог гололедица (в связи с этим объявлен желтый уровень опасности).

Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха -2..+3°С, по западу +4..+6°С.

В столице без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый.

Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения:

  • утром 0..-2°С;
  • днем +1..+3°С;
  • вечером -1..+1°С.
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Тэги: погода

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