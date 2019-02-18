Сидоренко не стал извиняться перед болельщиками за провальный сезон минского «Динамо»

После заключительного домашнего матча в чемпионате КХЛ против «Сочи» (поражение 1:3) главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко отказался обратиться к поклонникам команды по «горячим следам».

Фото ХК «Динамо-Минск»

«Будет время — скажем, вам сказали же уже», — заявил Сидоренко корреспонденту БелаПАН на пресс-конференции в ответ на предложение по примеру игроков обратиться к болельщикам и, возможно, извиниться за неудачный сезон.

Перед этим пресс-атташе «Динамо» сообщил, что по итогам регулярного чемпионата, который завершится 22 февраля, будет пресс-конференция. В то же время к зрителям после игры с «Сочи» обратились хоккеисты белорусской команды. Они поблагодарили болельщиков за поддержку.

В частности, нападающий Сергей Костицын заявил, что в следующем сезоне команда выступит лучше. Извинений за неудачный сезон не последовало.

«Хотели мы последний матч в этом сезоне дома сыграть, очень достойно хотели сыграть, и все складывалось неплохо. Но этот нелепый гол и две ошибки, которых не должно быть, привели к поражению. Но я хочу поблагодарить, конечно, ребят, они работали до конца, старались. Ну и болельщиков за прекрасную атмосферу, которая сегодня была… Чувствовалось, что мы работаем на пределе. Немножко где-то вот передача где-то там последняя на фоне усталости, бросок завершающий, это чувствовалось. Ну, все равно мы старались», — заявил Сидоренко, подводя итог матча.

Вне зависимости от исхода последних двух встреч на выезде (20 февраля — с «Витязем», 22-го — с «Йокеритом») белорусская команда останется на предпоследнем 11-м месте в Западной конференции.

В 60 встречах она набрала 40 очков (14 побед в основное время, 2 — по буллитам, 36 поражений в основное время, 6 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 111-173). Отставание от зоны плей-офф достигло 21 очка.

Сезон команда начинала под руководством канадца Горди Дуайера. В 25 матчах набрала 32% очков, забрасывала в среднем за игру 2,04 шайбы и пропускала 3. В момент его отставки в ноябре «Динамо» отставало от зоны плей-офф на 7 очков.

В 35 поединках под руководством преемника Дуайера Сидоренко динамовцы набрали 34% очков. Средняя результативность упала до 1,71. Чуть меньше команда стала пропускать — 2,8 шайбы за игру. Отставание от первой восьмерки увеличилось до 21 очка.