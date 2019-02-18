Глава новой аналитической структуры рассказал, как поставить заслон фейковым новостям

Противостоять фейковым новостям, деятельности «фабрик троллей» и иным информационным угрозам можно только «взвешенным и ответственным наполнением информационного пространства», заявил в интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» директор недавно созданного Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Олег Макаров.

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По его словам, для защиты от подобного рода угроз информационное пространство необходимо наполнять «тем пониманием событий, которое есть у людей, профессионально занимающихся темой и заслуживающих доверие». «Тем самым мы будем повышать осведомленность населения, чиновников о том, что происходит. Нужно помогать людям отделять зерна от плевел, не претендуя и не требуя от них абсолютного понимания и подчинения какому-то одному мнению», — сказал руководитель БИСИ.

Макаров подчеркнул, что Беларусь не опоздала с созданием такой «фабрики мыслей», как институт стратегических исследований, поскольку в стране уже работают «и аналитики, и аналитические центры — в государственных органах». «Наша земля достаточно богата на умных людей — аналитиков, политологов, ученых. Мы не начинаем с нуля, это точно», — заявил он.

«Аналитика на сегодняшний день — это не защита от каких-то воздействий, а в первую очередь некий инструментарий, который позволяет лицам, принимающим решения, управленцам принимать их более прицельно, видеть горизонт событий, которые происходят, — добавил директор БИСИ. — То, что такая структура создается, — это шаг своевременный, в ногу со временем. Я надеюсь, что мы себя проявим и покажем, как настоящий think tank (экспертно-аналитический центр, «фабрика мысли» — БелаПАН.)».

Указ «О создании Белорусского института стратегических исследований» Александр Лукашенко подписал 12 февраля. Директор института Олег Макаров прежде возглавлял информационно-аналитическое управление государственного секретариата Совета безопасности. Предполагается, что институт будет готовить аналитические материалы по стратегическим направлениям внешней и внутренней политики для высших должностных лиц. БИСИ также займется выработкой рекомендаций по совершенствованию государственной политики в различных сферах и будет участвовать в согласовании различных доктрин, стратегий и концепций.

Следует отметить, что такая организация, как Белорусский институт стратегических исследований (Belarusian Institute for Strategic Studies, BISS), существовала до появления одноименной официальной структуры. В середине 2000-х годов этот независимый аналитический центр учредили представители неправительственных организаций, негосударственных СМИ и исследовательских институтов Беларуси, однако зарегистрирован он в Литве.