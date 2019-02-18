Франция выиграла смешанную эстафету, белорусы не финишировали

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В американском Солт-Лейк-Сити завершился восьмой этап Кубка мира по биатлону. Последней гонкой стала смешанная эстафета.

Победителями стали французы. В тройку призеров также попали немцы и норвежцы:

  1. Франция – 1 час 3 минуты 51.4 секунды; 0+3 (0+0 0+3).
  2. Германия – +13.5; 0+6 (0+3 0+3).
  3. Норвегия – +1:02.2; 2+11 (0+3 2+8).

Белорусская команда не финишировала (была снята с дистанции) из-за провала мужской половины – Максим Воробей настрелял на два штрафных круга, а Дмитрий Лазовский – на три. Дело до Дарьи Юркевич и Анны Солы даже не дошло.

Теперь звезд мирового биатлона ожидает чемпионат мира, который пройдет в шведском Эстерсунде.
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Тэги: биатлон Город: Солт-Лейк-Сити

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