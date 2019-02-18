Франция выиграла смешанную эстафету, белорусы не финишировали
В американском Солт-Лейк-Сити завершился восьмой этап Кубка мира по биатлону. Последней гонкой стала смешанная эстафета.
Победителями стали французы. В тройку призеров также попали немцы и норвежцы:
- Франция – 1 час 3 минуты 51.4 секунды; 0+3 (0+0 0+3).
- Германия – +13.5; 0+6 (0+3 0+3).
- Норвегия – +1:02.2; 2+11 (0+3 2+8).
Белорусская команда не финишировала (была снята с дистанции) из-за провала мужской половины – Максим Воробей настрелял на два штрафных круга, а Дмитрий Лазовский – на три. Дело до Дарьи Юркевич и Анны Солы даже не дошло.
Теперь звезд мирового биатлона ожидает чемпионат мира, который пройдет в шведском Эстерсунде.