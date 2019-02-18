В белорусскую армию зазывают будущими льготами

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За последние десять лет число призывников в белорусскую армию уменьшилось в два раза. Об этом в эфире Белорусского телевидения заявил министр обороны Андрей Равков.

По словам главы военного ведомства, проблема набора связана в первую очередь с демографической ситуацией. Если в начале нулевых в Беларуси был переизбыток призывников, то в настоящее время существует дефицит.

Кроме этого, министр отметил, что молодые люди смотрят на существующий мир более прагматично.

Чтобы изменить ситуацию, Равков предлагает внести некоторые изменения в законодательство. Так, в частности, он думает, что будет правильным, если молодые люди, получившие отсрочку, все равно будут получать военные профессии.

Вместе с тем, заявил генерал, государству необходимо подумать о том, чтобы отслужившие в армии получили некоторые льготы, к примеру, при поступлении в вуз или получении места в общежитии.
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Тэги: Минобороны призывники белорусская армия Персона: Андрей Равков

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