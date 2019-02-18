Лукашенко ликвидировал Информационно-аналитический центр при Администрации президента

Действующий при Администрации президента Информационно-аналитический центр (ИАЦ) будет ликвидирован. Это предусмотрено указом президента № 49 «О создании Белорусского института стратегических исследований» (БИСИ), который официально опубликован 18 февраля.

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Администрации президента поручено в двухмесячный срок обеспечить ликвидацию ИАЦ и передачу ранее закрепленного за ним имущества создаваемому институту. Правительство должно выделить из республиканского бюджета необходимые средства для ликвидации ИАЦ.

Министерствам иностранных дел, образования и Национальной академии наук поручено оказывать содействие БИСИ в становлении и развитии международного сотрудничества, контактов с аналитическими центрами, юридическими лицами, имеющими аналитические подразделения, научными организациями и учреждениями высшего образования, в том числе за рубежом.

В утвержденном положении о БИСИ сказано, что он является государственным научно-исследовательским учреждением, осуществляющим информационно-аналитическое обеспечение деятельности государственных органов и должностных лиц по стратегическим направлениям внешней и внутренней политики, проведение научных исследований состояния, тенденций развития международных, общественно-политических и социально-экономических процессов.

Основными задачами БИСИ являются анализ и исследование внешнеполитических и внутриполитических процессов, социально-экономических отношений, отношений в информационной сфере и тенденций их развития; информационно-аналитическое обеспечение президента, Администрации президента, Государственного секретариата Совета Безопасности, Совета Министров Республики Беларусь и иных государственных органов по стратегическим направлениям внешней и внутренней политики.

Новый институт будет заниматься анализом состояния международных отношений, геополитических изменений в глобальном, региональном и субрегиональном аспектах, подготовкой рекомендаций по укреплению авторитета Беларуси в мире; анализом внутриполитических процессов в стране и подготовку рекомендаций, направленных на совершенствование проведения государственной политики в различных областях, работы в информационной сфере.

БИСИ будет проводить мониторинг средств массовой информации, в том числе иностранных государств, иных источников информации, в том числе с использованием программно-аппаратных средств.

Также институт должен будет согласовывать разрабатываемые государственными органами документы стратегического планирования (доктрины, концепции, стратегии).

Финансирование деятельности БИСИ осуществляется за счет республиканского бюджета, средств от приносящей доходы деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством. Финансовое, материально-техническое, социально-бытовое и медицинское обеспечение деятельности БИСИ осуществляет Управление делами президента.

Как сообщалось, указ о создании БИСИ подписан 12 февраля.

Директор института Олег Макаров в интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» 17 февраля заявил, что Беларусь не опоздала с созданием такой «фабрики мыслей», как институт стратегических исследований, поскольку в стране уже работают «и аналитики, и аналитические центры — в государственных органах». «Наша земля достаточно богата на умных людей — аналитиков, политологов, ученых. Мы не начинаем с нуля, это точно», — заявил он.

ИАЦ при Администрации президента создан в 2006 году на базе Института социально-политических исследований, реорганизованного ранее из Белорусского института информации и прогноза. На сегодня ИАЦ осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности президента и его администрации «по стратегическим направлениям политической, социальной и духовной жизни общества», а также проводит социологические исследования.