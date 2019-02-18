ГАИ на этой неделе продолжит проведение спецмероприятия

Начавшееся 15 февраля спецмероприятие Госавтоинспекции продолжится на этой неделе. Акция «Сделаем дорогу безопасной!» направлена на обеспечение безопасности как на магистралях, так и на обычных дорогах страны.

Фото УГАИ Брестской области

В ГАИ отметили, что патрульные экипажи ДПС будут нести службу в местах массового передвижения пешеходов, а также на участках дорог и улиц, где чаще всего случаются аварии.

Во время спецмероприятия автоинспекторы проводят напоминают пешеходам, велосипедистам и возчикам на необходимость безопасного поведения на дороге, а также обязательного использования световозвращающих элементов.

Как сообщалось, в «часы пик» и в темное время суток будут отрабатываться нерегулируемые пешеходные переходы и аварийно-опасные участки дорог.