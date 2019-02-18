В Дятлово 10 лет колонии грозит россиянину

Прокуратура Дятловского района открыло уголовное производство против российского гражданина, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году он незаконно завладел имуществом двух белорусских предприятий, сообщила пресс-служба Комитета госконтроля.

Россиянин возглавлял коммерческое предприятие, зарегистрированное в подмосковной Балашихе. На протяжении нескольких лет фирма сотрудничала с молокоперерабатывающими предприятиями Беларуси и приобретала продукцию для продажи в России под своей торговой маркой.

Подмосковная фирма не заплатила белорусским предприятиям почти 12 млн российских рублей за молочную продукцию.

В июне 2018 года российская фирма в очередной раз получила продукцию от белорусских производителей и реализовала ее в России.

Однако директор подмосковного предприятия не рассчитался с поставщиками, обещая сделать это со дня на день. При этом белорусские предприятия продолжили отпускать молочную продукцию без оплаты, а одно из них — с превышением установленного страховым договором лимита.