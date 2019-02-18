Пока Лукашенко был в Сочи, правительство согласовало проекты техрегламентов ЕАЭС

Правительство Беларуси утвердило порядок внутригосударственного согласования проектов технических регламентов Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление (№ 102 от 15 февраля) опубликовано на сайте Совмина.

Положение касается направляемых правительством Беларуси проектов технических регламентов, проектов изменений в технические регламенты ЕАЭС, Таможенного союза.

Внутригосударственное согласование проектов будет состоять из проведения общественного обсуждения, формирования и представления позиции Беларуси.

Срок внутригосударственного согласования проекта технического регламента определяется Совмином и не может превышать 60 дней со дня поступления проекта от Евразийской экономической комиссии.

Правительство не позднее пяти рабочих дней со дня поступления проекта техрегламента обеспечивает его направление в ответственный орган для формирования и представления позиции Беларуси.

В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.