Биржа: доллар упал почти на копейку на первых торгах недели

18 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару и евро, ослабел — к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0042 рубля (0,17%) и составил 2,4390 рубля.

Курс доллара уменьшился на 0,0092 рубля (0,42%) до 2,1574 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0069 рубля (0,21%) и составил 3,2566 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Марка Brent торгуется на трехмесячных максимумах, сейчас баррель оценивается в 66 долларов.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, снизился на 0,4574 рубля и составил 66,2470 рубля.