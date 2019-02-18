В Гродно с балкона третьего этажа выпал молодой мужчина
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18 февраля в Гродно с балкона третьего этажа жилого дома по улице Огинского выпал 26-летний местный житель.
Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимацию.
Сотрудники «скорой помощи» известили об инциденте милицию.
Как выяснилось, молодой человек проживает вместе с двоюродным братом и квартиранткой. Когда в воскресенье двое последних вернулись домой, парень был нетрезв. Его отправили спать. А вскоре услышали стук балконной двери.
Зайдя в комнату проверить, молодого человека там не обнаружили. На балконе его также не было. Выглянули в окно и увидели его лежащим на земле.
Родственник пострадавшего говорит, что ранее тот алкоголем не злоупотреблял.
Милиция проводит проверку, сообщает