В Гродно с балкона третьего этажа выпал молодой мужчина

18 февраля в Гродно с балкона третьего этажа жилого дома по улице Огинского выпал 26-летний местный житель.

Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимацию.

Сотрудники «скорой помощи» известили об инциденте милицию.

Как выяснилось, молодой человек проживает вместе с двоюродным братом и квартиранткой. Когда в воскресенье двое последних вернулись домой, парень был нетрезв. Его отправили спать. А вскоре услышали стук балконной двери.

Зайдя в комнату проверить, молодого человека там не обнаружили. На балконе его также не было. Выглянули в окно и увидели его лежащим на земле.

Родственник пострадавшего говорит, что ранее тот алкоголем не злоупотреблял.