Гонка легенд: ГАИ переходит на усиленный контроль

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Госавтоинспекция будет нести службу в усиленном режиме в районе Республиканского центра олимпийской подготовки «Раубичи» во время проведения там биатлонной Гонки легенд и чемпионата Европы.

В этой связи, отметили в ГАИ, с 18 по 24 февраля «будут организованы места для стоянки автомобилей болельщиков, а также ограничено движение грузовых транспортных средств по автодороге Р-80».

Дорожная милиция сообщает, что места стоянки автомобилей будут находится на стройке участка дороги Р-80 Слобода — Паперня возле деревни Околица. Здесь могут припарковаться около 500, 500 машин.

Кроме этого с тыльной стороны центра около футбольных полей могут оставить свои машины 300 человек.

ГАИ также предупреждает, что будет ограничено движение фур по дороге Р-80 Слобода — Паперня (от Кургана Славы до деревни Острошицкий Городок).
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Тэги: ГАИ биатлон Город: Раубичи

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