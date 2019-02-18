Водитель лесовоза в Ружанах задержан. Возбуждено дело

По факту ДТП в Ружанах, в результате которого погибли полугодовалый ребенок и его 44-летняя бабушка, возбуждено уголовное дело

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Водитель лесовоза — 55-летний житель Ивацевичей — задержан, его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Мужчина был трезв.

17 февраля примерно в 12:40 автомобиль «МАЗ» при объезде двигавшихся по краю проезжей части пешеходов допустил опрокидывание прицепа. Перевозившиеся в прицепе бревна упали на двух женщин и находившегося в коляске ребенка.

В результате 44-летняя жительница Ружан и ее шестимесячная внучка от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, 25-летняя мать ребенка госпитализирована.