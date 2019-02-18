В Светлогорске пьянка закончилась пытками с использованием утюга

До восьми лет лишения свободы грозит 33-летнему жителю Светлогорска, который применил пытки в отношении своего знакомого, обвинив того в краже денег.

В начале февраля на квартире у обвиняемого выпивала компания из пяти человек. В какой-то момент возникла ссора из-за пропавших денег. Подозрение пало на 41-летнего светлогорца.

Так как тот в краже не признавался, его сначала избили, а затем хозяин квартиры пустил в дело раскаленный утюг, приложив его к животу мужчины.

С черепно-мозговой травмой и ожогом пострадавший был госпитализирован, сообщают «Светлагорскія навіны» .

И обвиняемый, и пострадавший неоднократно судимы. Обвиняемый уже имеет 8 судимостей за мошенничество, кражи, грабежи. Последнее дело о краже было направлено в суд всего около двух недель назад.