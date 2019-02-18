Гражданка Сьерра-Леоне пыталась въехать в Беларусь по паспорту сестры-близнеца

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27-летняя гражданка Сьерра-Леоне предъявила белорусским пограничникам паспорт, который ей не принадлежал.

Женщина прилетела в Минск рейсом из Багдада. При прохождении паспортного контроля в Национальном аэропорту у пограничников возникли вопросы к предъявленному африканкой паспорту.

Выяснилось, что женщина взяла документ у своей сестры-близнеца, так как ее паспорт был не в порядке.

Гражданка Сьерра-Леоне оформлена нарушителем границы и передана сотрудникам милиции, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.
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Тэги: чужой паспорт Беларусь-Сьерра-Леоне