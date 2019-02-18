В Минске за марихуану задержали 37-летнего строителя из Бобруйска

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У рабочего частной компании изъяли марихуану.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РУВД задержали жителя Бобруйска «за незаконный оборот наркотиков».

По месту проживания задержанного в Минске обнаружили более шести граммов опасного наркотического средства растительного происхождения, которое находилось в свертке из газеты. 

Фигурант объяснил, что снимал жилье в Партизанском районе Минске для работы вахтовым методом строителем в одной из частных компаний города.
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Тэги: марихуана строитель Город: Минск

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