В Минске за марихуану задержали 37-летнего строителя из Бобруйска
У рабочего частной компании изъяли марихуану.
По сообщению ГУВД Мингорисполкома, сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РУВД задержали жителя Бобруйска «за незаконный оборот наркотиков».
По месту проживания задержанного в Минске обнаружили более шести граммов опасного наркотического средства растительного происхождения, которое находилось в свертке из газеты.
Фигурант объяснил, что снимал жилье в Партизанском районе Минске для работы вахтовым методом строителем в одной из частных компаний города.