Американский грабитель перепутал авто и сел к полицейским

Бездомный Николас Мейзиот пытался сбежать с места преступления, но вместо машины такси, которую он вызвал ранее для побега, он сел к полицейским.

Курьезный случай произошел в городе Рошель Парк, сообщает Daily Voice . Жильцы сообщили в полицию о подозрительных звуках в их доме, а когда стали осматривать второй этаж, увидели грабителя.

Тот выскочил в окно и спрыгнул с крыши второго этажа на землю. Полицейские приехали на вызов на автомобиле без опознавательных знаков, что и запутало Мейзиота — вместо такси он забрался к машину к полицейским, которые сразу арестовали неудачливого вора.