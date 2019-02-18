Американский грабитель перепутал авто и сел к полицейским

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Бездомный Николас Мейзиот пытался сбежать с места преступления, но вместо машины такси, которую он вызвал ранее для побега, он сел к полицейским.

Курьезный случай произошел в городе Рошель Парк, сообщает Daily Voice. Жильцы сообщили в полицию о подозрительных звуках в их доме, а когда стали осматривать второй этаж, увидели грабителя.

Тот выскочил в окно и спрыгнул с крыши второго этажа на землю. Полицейские приехали на вызов на автомобиле без опознавательных знаков, что и запутало Мейзиота — вместо такси он забрался к машину к полицейским, которые сразу арестовали неудачливого вора.
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Тэги: полиция США грабитель новости США Персона: Николас Мейзиот Город: Рошель Парк

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