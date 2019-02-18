Трое россиян на протяжении шести лет грабили и избивали женщину с инвалидностью
Следственный комитет России проверяет информацию о женщине с инвалидностью из города Березовский Свердловской области, которую грабили и избивали трое мужчин.
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин
«Люди открыто говорят, что женщина неоднократно страдала от местной гоп-компании, организовавшей „алкогольный притон“ в соседнем доме по Пролетарской, 7. Якобы компашка собутыльников, Михаил Дюкин, Евгений Тиунов и Сергей Останин, несколько лет жили тем, что отбирали у инвалида ее пенсию и регулярно избивали ее», — написал Ионин.
По сообщению регионального управления СК, следователи и полиция начали проверку.