Архиепископ Кондрусевич выступил против финансирования ЭКО за счет бюджета

Католический иерарх отреагировал на планы Минздрава относительно этой процедуры, которые были озвучены 30 января на коллегии министерства по итогам 2018 года.

«Учение католического костела против ЭКО, потому что эта процедура нарушает святость акта зачатия, как это задумано Творцом, — отметил митрополит Тадеуш Кондрусевич. — Зачатие становится результатом сотрудничества между женщиной и врачом, и это наносит удар по отцовству, потому что отец фактически оказывается исключенным из процесса зачатия своего ребенка. Есть ряд исследований о том, как тяжело матери и отцу наладить нормальные отношения со своим ребенком, зачатым „в пробирке“».

По словам католического иерарха, процедура ЭКО невозможна без уничтожения эмбрионов, каждый из которых имеет такое же право на жизнь, как и каждый из нас. Кондрусевич ссылается на официальные данные, согласно которым ежегодно в Беларуси проводится более трех тысяч полных законченных циклов вспомогательных репродуктивных технологий, но рождается в результате этой процедуры около тысячи детей в год. «Соответственно как минимум две трети зачатых детей погибает», — подчеркнул архиепископ.

«Также возникает большой вопрос о том, смогут ли дети, зачатые при помощи этой процедуры, самостоятельно стать родителями, — обратил внимание митрополит Кондрусевич. — Исследования на эту тему либо отсутствуют, либо недоступны. Однако существует большая вероятность того, что таким детям в будущем также понадобится помощь ВРТ, и таким образом получается замкнутый круг».

По его словам, ЭКО стало отправной точкой для генетической инженерии, клонирования, отсеивания эмбрионов, сбора стволовых клеток эмбрионов, исследований по детям от трех родителей и гибридах человека и животных.