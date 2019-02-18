На госпредприятиях Бобруйска выявили коррупционную схему

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома установили преступную схему приобретения товарно-материальных ценностей для нужд производства должностными лицами ряда государственных предприятий райцентра.

По сообщению областного УВД, на протяжении последних двух лет должностные лица ОАО «Бобруйскагромаш» и ОАО «ТАиМ» по предварительной договоренности с представителями коммерческих структур лоббировали их интересы по поставке товарно-материальных ценностей в адрес указанных предприятий, за что в последующем, после производства оплаты за поставленный товар, получали денежные средства в качестве взяток.

В начале апреля 2018 года при получении очередной взятки в размере 1415 долларов сотрудники ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома задержали начальника отдела МТС «Бобруйскагромаш» и взяткодателя. В конце того же месяца был задержан замдиректора по коммерческим вопросам ОАО «ТАиМ», который получил в июне 2017 года взятку в размере 300 долларов, а спустя месяц — 750.

Общая сумма «откатов» по семи эпизодам со стороны должностных лиц ОАО «Бобруйскагромаш» и ОАО «ТАиМ» составила 4875 долларов.