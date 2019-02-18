Гомельскую пенсионерку душили подушкой в собственной квартире

Пострадавшую ограбили 37-летняя знакомая, которая помогала по хозяйству, и ее 54-летний напарник.

По сообщению пресс-службы МВД, злоумышленница открыла дверь и впустила подельника, который украл у пенсионерки 500 рублей. О преступлении милиционеры узнали через день, когда им позвонила внучка потерпевшей.

Фигурантов задержали в агрогородке Еремино, где те распивали спиртное. Сейчас они находятся в ИВС. За грабеж им грозит до шести лет лишения свободы.