Гомельскую пенсионерку душили подушкой в собственной квартире

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Пострадавшую ограбили 37-летняя знакомая, которая помогала по хозяйству, и ее 54-летний напарник.

По сообщению пресс-службы МВД, злоумышленница открыла дверь и впустила подельника, который украл у пенсионерки 500 рублей. О преступлении милиционеры узнали через день, когда им позвонила внучка потерпевшей.

Фигурантов задержали в агрогородке Еремино, где те распивали спиртное. Сейчас они находятся в ИВС. За грабеж им грозит до шести лет лишения свободы.
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Тэги: кража ограбление пенсионерка Город: Гомель

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