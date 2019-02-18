Украинская чиновница потеряла секретные документы

В Черкасской области чиновнице объявили о подозрении в потере документов, содержащих государственную тайну. Подозреваемой грозит до трех лет тюрьмы.

«Осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется следователем следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области, по факту утраты документов, содержащих государственную тайну», — указано в сообщении региональной прокуратуры.

По данным следствия, должностное лицо одной из райгосадминистраций Черкасской области допустило потерю документов, которые, согласно заключению эксперта, содержат государственную тайну.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.