На витебского сержанта завели уголовное дело за превышение власти и насилие

Бывшему командиру отделения 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады в Витебске грозит до 10 лет лишения свободы.

Старшего сержанта Алексея Романенко обвиняют в превышении власти, сопряженном с насилием. Он приказал младшим по званию сделать кувырок через металлическое ограждение, при этом одного из них ударил ногой, а второй военнослужащий во время кувырка сломал ключицу, сообщает TUT.by .

Какой мотив был у Алексея Романенко, сейчас выясняет следствие. Источники, знакомые с инцидентом, сообщают, что 22-летний сержант таким образом «пытался показать свое мнимое превосходство».

Алексей Романенко служил в 103-й гвардейской воздушно десантной бригаде, после чего в мае 2018 года с ним был заключен контракт. А уже в декабре произошел упомянутый инцидент. В январе 2019-го Романенко уволен с военной службы в запас, в феврале в отношении него возбуждено уголовное.