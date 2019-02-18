Правозащитника оштрафовали за акцию против строительства аккумуляторного завода
Суд Ленинского района Бреста признал правозащитника Владимира Величкина виновным в нарушении «порядка организации или проведения массовых мероприятий» и оштрафовал его на 15 базовых величин (382,5 рубля).
Величкин пришел 16 февраля в опорный пункт милиции по повестке, оттуда его доставили в Ленинский РОВД, а затем до суда поместили в изолятор временного содержания.
Противники строительства аккумуляторного завода собрались в очередной раз на площади Ленина 30 декабря. Правозащитник на месте дал интервью местному блогеру Сергею Петрухину.
«Проведенная лингвистическая экспертиза установила, что я своими рассуждениями привлекал внимание граждан к проблеме аккумуляторного завода. За это меня сегодня оштрафовали. Решение суда считаю неправомерным и буду его обжаловать», — заявил Величкин.
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Строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» ведется на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
Противники предприятия собираются с 25 февраля каждое воскресенье на площади Ленина.