Правозащитника оштрафовали за акцию против строительства аккумуляторного завода

Суд Ленинского района Бреста признал правозащитника Владимира Величкина виновным в нарушении «порядка организации или проведения массовых мероприятий» и оштрафовал его на 15 базовых величин (382,5 рубля).

Величкин пришел 16 февраля в опорный пункт милиции по повестке, оттуда его доставили в Ленинский РОВД, а затем до суда поместили в изолятор временного содержания.

Противники строительства аккумуляторного завода собрались в очередной раз на площади Ленина 30 декабря. Правозащитник на месте дал интервью местному блогеру Сергею Петрухину.

«Проведенная лингвистическая экспертиза установила, что я своими рассуждениями привлекал внимание граждан к проблеме аккумуляторного завода. За это меня сегодня оштрафовали. Решение суда считаю неправомерным и буду его обжаловать», — заявил Величкин.