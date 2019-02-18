Лукашенко похвалил президента Молдовы за «взвешенные решения»

Глава Беларуси поздравил Игоря Додона с 44-летием.

«Высокие человеческие качества, приверженность взвешенным решениям в политике, проводимая работа по укреплению государственности принесли вам заслуженный авторитет в Молдове и за ее пределами», — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко выразил удовлетворение развитием белорусско-молдавского сотрудничества. Он уверен, что совместными усилиями страны смогут реализовать имеющийся значительный политический и экономический потенциал двусторонних отношений.

В Молдове президент имеет ограниченные полномочия. Додон ориентирован на Россию и в этом расходится с проевропейским правительством Павла Филипа.