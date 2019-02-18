Пять злоумышленников пытались переселить гомельчанку без ее ведома

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Предварительно установлено, что пять человек обманным путем пытались завладеть квартирой 56-летней жительницы Гомеля, а хозяйку переселить в деревенский дом в Брагинском районе.

По сообщению УСК по Гомельской области, злоумышленники втирались к женщине в доверие и планировали продать квартиру без ведома хозяйки.

Под стражу заключили трех жителей Гомеля — 32-летнюю женщину и мужчин в возрасте 36 и 48 лет, а также двух жителей Брагинского района — 38-летнюю женщину и 47-летнего мужчину.
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Тэги: переселение Чернобыльская зона Город: Гомель

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