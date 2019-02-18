Граждане Беларуси пытались перевезти через польскую границу украденные внедорожник и прицеп

Два гражданина Беларуси пытались перевезти через пункт пропуска «Бобровники» на польской границе украденные автомобиль и прицеп.

Фото: strazgraniczna.pl

Как сообщила в понедельник Пограничная служба Польши, 15 февраля 34-летний мужчина намеревался въехать в страну на внедорожнике Honda CRV 2011 года выпуска оценочной стоимостью 58 тыс. злотых (15,1 тыс. долларов США). Во время углубленного досмотра был выявлен перебитый VIN-номер (17-значный идентификационный номер).

На следующий день 32-летний гражданин Беларуси пытался вывезти прицеп для грузового автомобиля стоимостью 21,4 тыс. долларов. В базе данных он числился как исчезнувший на территории Польши.

После оформления соответствующих документов автомобиль и прицеп переданы полиции.