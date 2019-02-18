Розничный товарооборот в январе вырос на 4,2%

Розничный товарооборот в январе 2019 года составил 3,5 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 4,2% больше к уровню января 2018 года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90% розничного товарооборота страны, составил 3,2 млрд рублей (+6,3%), сообщил Белстат.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12 рублей против 10,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.

В январе 2019 года оптовый товарооборот составил 7,4 млрд рублей (-0,7%), товарооборот общественного питания — 200,5 млн (+1,1%).

Розничный товарооборот в 2018 году составил 44,7 млрд рублей, или на 8,4% больше в сопоставимых ценах к уровню 2017 года.