На Трампа подают в суд 16 штатов из-за введения ЧП

Дональд Трамп подписал 15 февраля декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой, чтобы в обход Конгресса получить деньги на строительство стены на южной границе.

По сообщению Би-би-си , эту инициативу президента критично восприняли в 16-ти штатах страны, руковдство которых намерено подать на него в суд.

С 22 декабря в США начался шатдаун из-за отсутствия финансирования госучреждений. Причиной стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой стоимостью более пяти миллиардов долларов. Оппозиционные демократы категорически отказались голосовать за финансирование этого проекта.