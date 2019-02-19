Беларусь нанесла ущерб России на 42 млн долларов
Минэкономразвития РФ привело данные об ограничительных мерах, введенных против России.
Беларусь вошла в первую пятерку стран по числу таких мер,
По нанесенному финансовому ущербу наша страна в первой десятке. Больше всего Россия пострадала от санкций ЕС — 2,42 млрд долларов, США — 1,17 млрд, Украины — 775 млн, Турции — 713 млн, Индии — 377 млн, Ирана — 320 млн, Китая — 174 млн, Мексики — 120 млн, Таиланда — 102 млн, Беларуси — 42 млн.
Всего против России введено 159 ограничительных мер на общую сумму более 6 млрд долларов. Наибольшие потери из-за них понес металлургический сектор, сельскохозяйственная и химическая промышленность.