Беларусь нанесла ущерб России на 42 млн долларов

Минэкономразвития РФ привело данные об ограничительных мерах, введенных против России.

Источник: Министерство экономического развития России

Беларусь вошла в первую пятерку стран по числу таких мер, указано на сайте ведомства. Наибольшее число ограничений против России ввели Евросоюз — 25, Украина — 22, Индия — 16, Беларусь — 13, Турция — 12 и США — 9.

По нанесенному финансовому ущербу наша страна в первой десятке. Больше всего Россия пострадала от санкций ЕС — 2,42 млрд долларов, США — 1,17 млрд, Украины — 775 млн, Турции — 713 млн, Индии — 377 млн, Ирана — 320 млн, Китая — 174 млн, Мексики — 120 млн, Таиланда — 102 млн, Беларуси — 42 млн.

Всего против России введено 159 ограничительных мер на общую сумму более 6 млрд долларов. Наибольшие потери из-за них понес металлургический сектор, сельскохозяйственная и химическая промышленность.