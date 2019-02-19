Видеофакт. В Рогачеве загорелись два больших ангара
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Инцидент произошел 19 февраля в 4:23 на улице Белинского.
По сообщению МЧС, горели два металлических ангара арочного типа 1970 года постройки площадью 20 на 30 метров. В дневное время там работают 30 человек.
Постройки расположены на территории ОДО «РомИв». Предприятие производит распиловку и обработку пиломатериалов.
В одном ангаре уничтожена кровля, деревообрабатывающее оборудование, имущество, а во втором повреждены кровля, стены, не обрезная доска и имущество.