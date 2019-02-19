Видеофакт. В Рогачеве загорелись два больших ангара

Инцидент произошел 19 февраля в 4:23 на улице Белинского.

По сообщению МЧС, горели два металлических ангара арочного типа 1970 года постройки площадью 20 на 30 метров. В дневное время там работают 30 человек.

Постройки расположены на территории ОДО «РомИв». Предприятие производит распиловку и обработку пиломатериалов.

В одном ангаре уничтожена кровля, деревообрабатывающее оборудование, имущество, а во втором повреждены кровля, стены, не обрезная доска и имущество.