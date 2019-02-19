Фотофакт. Брестский таксист попал в ДТП

По предварительной информации, 37-летний водитель «Пежо 406» проигнорировал ПДД и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло».

Фото: gaibrest.by

Виновник аварии двигался по правому боковому проезду улицы Московской от ул. Пионерской к ул. Сикорского, сообщили в областной ГАИ. Напротив дома № 130 он выехал на центральный проезд улицы и совершил столкновение.

В результате ДТП 37-летний водитель «Пежо 406» с различными травмами госпитализирован в местную больницу скорой медицинской помощи.