Фотофакт. Брестский таксист попал в ДТП

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По предварительной информации, 37-летний водитель «Пежо 406» проигнорировал ПДД и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло».

Фото: gaibrest.by

Виновник аварии двигался по правому боковому проезду улицы Московской от ул. Пионерской к ул. Сикорского, сообщили в областной ГАИ. Напротив дома № 130 он выехал на центральный проезд улицы и совершил столкновение.

В результате ДТП 37-летний водитель «Пежо 406» с различными травмами госпитализирован в местную больницу скорой медицинской помощи.
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Тэги: ДТП такси Пежо Город: Брест

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