Кинотеатры Гомельщины незаконно получили 380 тысяч рублей субсидий

Комитет госконтроля проверил кинозрелищные предприятия Гомельской области и пришел к выводу, что они незаконно получили субсидии из бюджета.

В 2017-2018 годах на финансирование расходов, связанных с культурной деятельностью, государственным кинозрелищным предприятиям области из местных бюджетов было выделено 4,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе КГК.

Размер таких субсидий зависит от выполнения предприятиями установленного местной властью количества показов фильмов в год. В случае невыполнения средства, выделенные организациям культуры, подлежат возврату в бюджет.

В 14 районах Гомельской области кинозрелищными предприятиями в 2016-2017 годах для получения субсидий в фактическое количество показов фильмов были включены сеансы социальных роликов, роликов видеокабины 5D, не зарегистрированных в установленном порядке, не внесенных в государственный регистр фильмов и, как следствие, запрещенных к показу в Беларуси, а также фактически недемонстрируемые показы.

В результате организации допустили невыполнение установленного количества показов фильмов и незаконное получение из бюджета субсидий в 378,8 тыс. рублей.

Кроме того, КГК области в четырех кинозрелищных предприятиях области были установлены факты необоснованного начисления и выплаты заработной платы, материальной помощи и премий работникам более чем на 30 тыс. рублей.

В бюджет возвращено 72,5 тыс. рублей, возбуждены два уголовных дела.