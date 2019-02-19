Глава Минкультуры назвал ошибкой запрет концертов

В 2018 году серьезной проблемой в сфере концертной деятельности в Беларуси стала выдача гастрольных удостоверений, в том числе иностранным артистам, заявил министр культуры Юрий Бондарь.

По словам Бондаря, об этой проблеме говорит все профессиональное сообщество. «Существующая практика запретов часто негативно сказывается на имидже государства и властей», — сказал чиновник, отметив наиболее резонансные запреты концертов популярных российских рэп-исполнителей, а также всемирно известной южноафриканской группы Die Antwoord.

По мнению министра, запреты концертов могут быть интерпретированы как наличие выраженной цензуры, отсутствие свободы творческого самовыражения.

Между тем, подчеркнул Бондарь, творчество, пропагандирующее «употребление наркотиков, суициды, асоциальный образ жизни и т. д., однозначно не должно транслироваться со сцены». «В остальных случаях возможно применить более строгий контроль в отношении возраста посетителей концертов, — предложил он. — Кроме того, возможно, стоит снять всякие ограничения для концертов, проводимых в относительно небольших помещениях, клубах. Очевидно, что такие мероприятия носят сугубо субкультурный характер и не могут нанести существенного вреда обществу, но их ограничение или запреты, опять-таки, могут быть интерпретированы в превратном ключе».