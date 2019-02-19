СК завершил расследование октябрьского убийства под Дубровно

Следователи предъявили 35-летнему фигуранту обвинение в злостном хулиганстве, хранении боеприпасов, убийстве и покушении на убийство.

Фото: sk.gov.by

По сообщению УСК по Витебской области, преступление произошло 6 октября 2018 года в одной из деревень Дубровенского района. Несколько человек употребляли спиртное и между приятелями возник конфликт. Один из них сходил за ружьем и стал стрелять.

В результате 41-летний мужчина получил огнестрельное ранение и скончался при доставлении в больницу, а 16-летний подросток госпитализирован с касательным огнестрельным ранением плеча.

Подозреваемый скрылся и утопил ружье в водоеме, но его задержали спустя несколько часов.

В ходе следствия установлены и другие факты противоправной деятельности обвиняемого. Так, мужчина незаконно приобрел, хранил и носил боеприпасы и взрывчатые вещества, которые были обнаружены у последнего по месту жительства в ходе обыска. Также он производил выстрелы в сторону знакомых в другом случае, но тогда никто не пострадал.