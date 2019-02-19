Александра Саснович проиграла во втором круге турнира в Дубае

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Белорусская теннисистка Александра Саснович (33-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире категории Premier 5 в Дубае.

19 февраля в матче второго круга Саснович проиграла представительнице Тайваня Се Шувей (31) — 1:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 8 минут.

Это вторая встреча теннисисток в текущем месяце и второе поражение белоруски. Чуть более недели назад Саснович уступила Се Шувей в первом круге турнира в Дохе — 2:6, 0:6.

В первом круге турнира в Дубае Саснович обыграла россиянку Екатерину Макарову (66) — 0:6, 7:5, 6:4.

Сегодня выйдет на корт и первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (9-й номер мирового рейтинга). Арина «посеяна» под 8-м номером и первый круг пропускала. Ее соперницей по второму кругу будет Ивана Йорович (116) из Сербии.

Йорович в основную сетку пробилась через квалификацию, а в первом круге обыграла итальянку Сару Эррани (116).
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Тэги: теннис Персона: Александра Саснович Се Шувей Екатерина Макарова Арина Соболенко Сара Эррани Ивана Йорович Город: Дубай

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