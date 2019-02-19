Заметно похолодает – в пятницу до -13°С

В конце текущей недели в Беларуси заметно похолодает. По информации Белгидромета, мороз на территорию Беларуси принесет область повышенного атмосферного давления влияние фронтального раздела.

Как отметили синоптики, 20 февраля Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Практически по всей стране выпадут осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный, западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная – в середине дня +1..+7°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

Тыловая часть циклона с центром над центральными районами европейской части России будет формировать будет определять погоду в четверг, 21 февраля.

Ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами, преимущественно по востоку страны, сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная – днем от -4°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу республики.

Существенно похолодает в пятницу. Осадки ожидаются лишь ночью в отдельных районах по юго-западу республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-10°С, местами до -11..-13°С, максимальная – днем -6..+1°С.