Сбитому в Куропатах Денису Урбановичу на три недели наложили шейно-плечевой гипс

Активисту Денису Урбановичу, которого вечером 16 февраля в Куропатах возле ресторана «Поедем поедим» сбил автомобиль, наложили шейно-плечевой гипс на три недели. Об этом БелаПАН сообщил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

16 февраля несколько активистов, включая Урбановича, дежурили возле ресторана. Они информировали приезжающих в увеселительное заведение людей о том, что в Куропатах находится национальный некрополь, в этом месте проходили массовые расстрелы жертв сталинских репрессий. Приезжающие на машинах люди останавливались, им вручали информационные материалы.

Сбивший Урбановича автомобиль ехал на большой скорости, поэтому активист не успел увернуться. Он упал на асфальт и ударился головой. Водитель автомобиля при этом даже не остановился и покинул место ДТП. Прибывшие сотрудники ГАИ задержали водителя, составили протокол, забрали у него права, а также провели следственный эксперимент, чтобы разобраться в ситуации.

Скорая помощь доставила Урбановича в боровлянскую районную больницу, где ему вкололи обезболивающее, сделали рентген и МРТ головы. Переломов и тяжелых травм у активиста не обнаружили, диагностировали лишь ушибы, сказав, что все будет хорошо.

17 февраля Урбанович поехал в Следственный комитет, возле которого ему стало плохо, была вызвана скорая помощь. В итоге в тот же день ему наложили шейно-плечевой гипс в связи с очень сильными ушибами шеи, плеча и руки. Сейчас активист находится дома.