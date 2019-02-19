Потребительский импорт в 2018-м вырос на 9,9% до 8,45 млрд долларов

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В 2018 году Беларусь импортировала потребительских товаров на 8,45 млрд долларов, свидетельствуют официальные статданные.

По сравнению с 2017 годом потребительский импорт вырос на 9,9%.

При этом импорт продовольственных товаров в прошлом году сократился на 14,5% до 2,88 млрд долларов, а импорт непродовольственных товаров вырос на 28,8% до 5,57 млрд долларов.

Наибольший объем импортных товаров потребительского назначения ввезли предприятия столичного региона.

В Минске импорт потребительских товаров увеличился на 11,8% до 5,14 млрд долларов, в Минской области — уменьшился на 2,3% до 1,68 млрд. Таким образом, предприятия столичного региона ввезли более 80% совокупного потребительского импорта, поступившего в страну.

В 2015-2016 годах на фоне рецессии наблюдалось сокращение объемов потребительского импорта. Рост ввоза товаров потребительского назначения возобновился в 2017 году. Тогда потребительский импорт увеличился на 17,2% до 7,7 млрд долларов.

Белорусские экономисты считают, что прошлогодний рост потребительского импорта был профинансирован за счет увеличения доходов населения и высоких темпов потребительского кредитования.

Согласно данным Нацбанка, за 2018 год портфель потребительских кредитов в банках вырос на 45,7%. На 1 января 2019 года задолженность населения по потребительским кредитам достигла рекордных 4,39 млрд рублей (в начале прошлого года она составляла 3 млрд рублей).

Тема кредитной активности населения поднималась в январе 2019 года на расширенном заседании правления Нацбанка. Заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц заявил, что ситуация на рынке розничного кредитования вызывает некоторую обеспокоенность.

«Быстрый рост потребительского кредитования в Беларуси потенциально может стать источником системного финансового риска, если данная тенденция сохранится», — отметил Калечиц и обратил внимание на рост долговой нагрузки на население в связи с высокими темпами роста потребительского кредитования.

 
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