Ноу-хау от белорусских медиков: разработана уникальная методика восстановления сухожилий кисти

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Уникальную методику восстановления сухожилий кисти разработали сотрудники Белорусского государственного университета и Минской городской больницы скорой медицинской помощи (БСМП), сообщает пресс-служба вуза.

Фото pixabay.com

Авторы методики — доцент кафедры теоретической и прикладной механики механико-математического факультета БГУ Сергей Босяков и травматолог-ортопед БСМП Антон Петуховский.

Как отмечается в релизе, методика предназначена для использования в травматологии и ортопедии. Она помогает объективно оценить состояние травмированной кисти пациента, необходимость операции, ее итог, а также разработать реабилитационную тактику.

Сейчас в медицинской практике оценка функций кисти после реконструкции сухожилий сгибателей основана на визуальном осмотре. Этот метод неинформативен для прогнозирования результатов операции.

Новый метод заключается в проведении томографического исследования с построением компьютерной модели сухожильного аппарата. В настоящее время динамическое моделирование кисти при планировании или оценке операций практически не используется.

С помощью томографии строится, изменяется модель и принимается решение о проведении операции, прогнозируется степень возврата подвижности пальцев.

Такую виртуальную оценку невозможно выполнить на практике. Ученый БГУ провел математический расчет углов поворота фаланг пальцев с поврежденными сухожилиями, определил, насколько возможно восстановление их сгибания после травмы. Методика позволяет уже на стадии планирования выбрать наиболее результативный способ хирургического вмешательства и оценить итог его применения.

Специалисты отмечают, что разработанная методика может использоваться при проведении инженерных расчетов, например, в проектировании и конструировании спортивного, оружейного, музыкального и другого оборудования для определения силы, которая необходима пальцу для удержания или захвата инструмента в том или ином положении.

Результаты разработки опубликованы более чем в 30 научных статьях. В ближайшей перспективе планируется применение методики на практике при проведении операций по восстановлению подвижности пальцев руки.
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Тэги: медицина Персона: Антон Петуховский

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