На белорусско-польской границе загорелась фура

/ Общество
Просмотров: 1051

На белорусско-польской границе в погранично-таможенном пункте пропуска «Козловичи» загорелась фура.

Фото pixabay.com

Быстрая реакция сотрудников Брестской таможни позволила оперативно сбить пламя и потушить пожар. Когда большегруз загорелся, его водитель (гражданин Польши) проходил процедуру таможенного оформления.

«Таможенники обесточили автомобиль путем отсоединения силового аккумулятора от сети автомобиля, затушили возгорание огнетушителем до возвращения водителя автопоезда», — заявили в таможне.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пожар Козловичи Беларусь-Польша-граница

Другие материалы на эту тему:

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

На пожаре в Верхнедвинском районе погибли четыре человека

На пожаре в Верхнедвинском районе погибли четыре человека