В Россию не пустили почти 20 тонн мяса и 4 тонны сыра

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Сотрудники Россельхознадзора Псковской области не пропустили на территорию России крупную партию говядины и сыра.

Как отметили в пресс-службе ведомства, красный свет зажгли на пути 19,5 тонны говядины и 3,5 тонны сыра.

В Россельхознадзоре отметили, что на «молочку» не было необходимых ветеринарных документов, а говядину завернули из-за того, что предприятие-производитель находится в списках компаний, в отношении которых введены временные ограничения на поставку продукции.
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Тэги: Россельхознадзор

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