Тимошенко: против команды Порошенко возбуждены уголовные дела о фальсификации выборов

Кандидат в президенты в президенты Юлия Тимошенко сообщила своим подписчикам в социальной сети том, что по ее заявлениям МВД возбудило уголовные дела в отношении команды действующего президента Петра Порошенко.

Фото со страницы Юлии Тимошенко в соцсети

По ее словам, одно дело касается «масштабного подкупа избирателей, который команда Порошенко планирует осуществить по всей Украине». А второе дело возбуждено по аномальному увеличению реестра избирателей.

«Цинично, что власть разворачивает машину по разрушению демократии, по подкупу избирателей, по фальсификации реестра в такие знаковые дни, когда происходили трагические моменты Революции Достоинства, когда страна-агрессор начала против Украины войну», — заявила Тимошенко.