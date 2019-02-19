Минтруда и соцзащиты предлагает дать возможность одной бесплатной процедуры ЭКО для белорусов

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич считает правильным шагом предоставить возможность гражданам Беларуси провести одну процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) бесплатно.

Свое мнение она высказала в эфире телеканала «Беларусь 1» по итогам прошедшего 19 февраля у Александра Лукашенко совещания о демографической ситуации и мерах по поддержке семей.

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В ходе мероприятия Лукашенко поручил систематизировать все наработки в системе социальной поддержки семей и провести ревизию льгот.

По словам Костевич, в стране есть проблема с рождением детей, обусловленная именно бесплодием, поэтому обсуждался вопрос предоставления одной из попыток ЭКО бесплатно, за счет средств государства. «Министерство — за, — подчеркнула она. — Это позволит получить дополнительно от 1,5 до 2 тыс. хороших, здоровых детей — граждан Республики Беларусь. Почему бы не двигаться в этом направлении?»

Против финансирования процедуры ЭКО за счет бюджетных средств 18 февраля выступил Римско-католический костел в Беларуси.

Открытое письмо главы белорусского епископата митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича к председателю Палаты представителей Владимиру Андрейченко и министру здравоохранения Василию Малашко опубликовано на официальном сайте костела.