Беларусь импортировала более 2,5 млн мобильных телефонов

Беларусь в 2018 году импортировала более 2,5 млн мобильных телефонов, свидетельствуют официальные статданные.

По сравнению с позапрошлым годом импорт мобильных телефонов в физическом выражении увеличился на 16%, в стоимостном — на 31% до 343,3 млн долларов.

Основной объем мобильных телефонов поступил из Китая (1,78 млн на 234,8 млн долларов). 712,1 тыс. аппаратов (на 104,2 млн долларов) было ввезено из России, остальные (около 85 тыс.) — из Казахстана и Вьетнама.

«В стране на сегодняшний день около 5 млн активных пользователей мобильных устройств, из них 60% — смартфоны. 40% пользователей все еще смартфонами не пользуются», — сообщил в 2018 году руководитель Samsung Electronics Rus Company в Беларуси Алексей Голуб, отвечая во время пресс-конференции на вопросы БелаПАН.

По его словам, благодаря снижению процентных ставок на денежном рынке в последние годы активизировалось потребительское кредитование, которое «очень сильно подстегнуло продажи смартфонов».

В 2017 году объем выдачи потребительских кредитов увеличился в целом на 75%, в 2018-м — на 45,7%.