В Могилеве 30-летний «заяц» избил пассажиров автобуса

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До шести лет лишения свободы грозит 30-летнему жителю Могилева, избившему двух пассажиров общественного транспорта.

По информации милиции, инцидент произошел в одном из маршрутных автобусов города на Днепре. Пьяный мужчина, как выяснилось позже, ранее судимый, зайдя в автобус, отказался платить за проезд. Более того, он начал оскорблять кондуктора.

За работника автопарка вступились двое мужчин – 23 и 26 лет. Однако дебошир смог найти на них управу, избив руками и ногами.

Сотрудники угро задержали хулигана, в отношении которого открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 339 УК.
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Тэги: общественный транспорт хулиганство Город: Могилев

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