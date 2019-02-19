Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Дубае

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (9-й номер мирового рейтинга) вышла в третий круг турнира категории Premier 5 в Дубае.

19 февраля в матче второго круга Соболенко обыграла Ивану Йорович (116) из Сербии — 6:4, 6:0. Матч продолжался 1 час 9 минут.

Соболенко «посеяна» под 8-м номером и первый круг пропускала, а Йорович в основную сетку пробилась через квалификацию.

В третьем круге Соболенко встретится с Белиндой Бенчич (45) из Швейцарии. Единственный раз между собой теннисистки играли в прошлом году в четвертьфинале турнира в Нью-Хейвене, и тогда победила белоруска.

На турнире в Дубае Соболенко осталась единственной представительницей белорусского тенниса. В первом круге борьбу завершила Вера Лапко, во втором — Александра Саснович, в первом круге парного разряда — Лидия Морозова.