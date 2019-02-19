В новосибирском зоопарке пополнение – белая медведица Герда родила двух медвежат. На сайте парка опубликовано мимишное (как принято сейчас говорить) видео. Медведица кормит и оберегает своих детенышей.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщается, на свет медвежата появились еще 11 декабря, но ролик был выложен только сегодня.

«Мы не тревожим Герду, не заходим в вольер. О появлении малышей мы узнали с помощью камер видеонаблюдения, установленных в логове Герды. Биологи и ветеринарные врачи еще не осматривали медвежат, но дистанционное наблюдение показывает, что с ними все в порядке», - отметили в зоопарке.

В настоящее время младенцы Герды уже открыли глаза. Медвежата хорошо набирают в весе, их теперь не сложно разглядеть возле мамы.